Мэр Амстердама призвала Европу декриминализовать кокаин

2022-10-07

20:24

Глава Амстердама Фемке Халсема призвала декриминализовать кокаин в странах Европы.

7 октября нидерландское издание DutchNews сообщило о том, что мэр Амстердама Фемке Халсема в своей речи на конгрессе по борьбе с организованной преступностью выступила с призывом декриминализовать кокаин в европейских странах.

Халсема убеждена, что данное решение поможет установить контроль над криминальным рынком и снизить ущерб для здоровья граждан, так как другие способы борьбы с миром преступности не продемонстрировали эффективность.

Опубликовано: Диана Мудреченко









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