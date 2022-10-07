Мэр Амстердама призвала Европу декриминализовать кокаин
2022-10-07
20:24
Глава Амстердама Фемке Халсема призвала декриминализовать кокаин в странах Европы.
7 октября нидерландское издание DutchNews сообщило о том, что мэр Амстердама Фемке Халсема в своей речи на конгрессе по борьбе с организованной преступностью выступила с призывом декриминализовать кокаин в европейских странах.
Халсема убеждена, что данное решение поможет установить контроль над криминальным рынком и снизить ущерб для здоровья граждан, так как другие способы борьбы с миром преступности не продемонстрировали эффективность.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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