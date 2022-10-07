Песков заявил, что Россия будет участвовать в саммите G20

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил участие России в грядущем саммите G20 на Бали.

7 октября глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал журналистам о том, что Россия будет принимать участие в грядущем саммите «Большой двадцатки», который пройдёт с 15 по 16 ноября этого года в Индонезии, на острове Бали.

Песков также уточнил, что в настоящее время правительство не приняло окончательное решение по поводу формата участия в саммите G20, где будет присутствовать глава киевского режима Владимир Зеленский, невзирая на то, что Украина не входит в список стран-участниц клуба.