Песков заявил, что Россия будет участвовать в саммите G20
2022-10-07
20:43
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил участие России в грядущем саммите G20 на Бали.
7 октября глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал журналистам о том, что Россия будет принимать участие в грядущем саммите «Большой двадцатки», который пройдёт с 15 по 16 ноября этого года в Индонезии, на острове Бали.
Песков также уточнил, что в настоящее время правительство не приняло окончательное решение по поводу формата участия в саммите G20, где будет присутствовать глава киевского режима Владимир Зеленский, невзирая на то, что Украина не входит в список стран-участниц клуба.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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