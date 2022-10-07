Сосед Пугачёвой и Галкина пожаловался, что знаменитости загрязнили водоём в деревне Грязь

Местный житель деревни Грязь утверждает,что Алла Пугачёва, Максим Галкин и другие богатые соседи загрязнили водоём.

Жители подмосковной деревни Грязь не рады соседству с замком Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Один из соседей знаменитостей посетовал, что они загрязнили местный водоем.

Мужчина утверждает, что Алла Борисовна и её супруг, как и другие богатые жители деревни, сбрасывают сточные воды в ближайший водоем.

А те, кто живёт скромнее, выводят дренажные трубы к своим огородам.

В беседе с Пятым каналом сосед возмутился: "Все загадили. Они все спускают в водоем, все богатые спускают. Это мы выкачиваем, а они все в пруд".