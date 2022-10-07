Сосед Пугачёвой и Галкина пожаловался, что знаменитости загрязнили водоём в деревне Грязь
2022-10-07
20:44
Местный житель деревни Грязь утверждает,что Алла Пугачёва, Максим Галкин и другие богатые соседи загрязнили водоём.
Жители подмосковной деревни Грязь не рады соседству с замком Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
Один из соседей знаменитостей посетовал, что они загрязнили местный водоем.
Мужчина утверждает, что Алла Борисовна и её супруг, как и другие богатые жители деревни, сбрасывают сточные воды в ближайший водоем.
А те, кто живёт скромнее, выводят дренажные трубы к своим огородам.
В беседе с Пятым каналом сосед возмутился: "Все загадили. Они все спускают в водоем, все богатые спускают. Это мы выкачиваем, а они все в пруд".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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