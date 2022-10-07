Офис Зеленского опроверг готовность президента Украины посетить саммит G20

2022-10-07

20:55

В Киеве утверждают, что Зеленский не соглашался поехать на встречу Группы Двадцати на Бали.

В пятницу газета The National со ссылкой на посла Индонезии в Объединённых Арабских Эмиратах сообщила, что и Владимир Путин, и Владимир Зеленский официально согласились приехать на Бали для участия в саммите G20, который пройдёт 15-16 ноября. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтверждает, что Россия поучаствует в мероприятии, но формат её участия ещё не выбран.

Вместе с тем в офисе Зеленского опровергли информацию, опубликованную в The National, заверив, что украинский президент не давал согласия на посещение встречи "Большой двадцатки".

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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