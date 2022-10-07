Песков: слова Зеленского об ударах по РФ говорят об его моральном состоянии

Дмитрий Песков прокомментировал обращение Владимира Зеленского к лидерам НАТО с призывом нанести удары по России.

7 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков вновь прокомментировал вчерашнее заявление Владимира Зеленского, который обратился к крупнейшим державам Запада с призывом нанести превентивные удары по территории российского государства.

По словам Пескова, подобные утверждения Зеленского могут свидетельствовать о качестве нынешнего морального состояния украинского президента и должны быть тщательно изучены не только российской стороной, но и западными странами, поскольку призывы Владимира Зеленского опасны для всего мира.