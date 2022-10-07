Азиза вступилась за Пугачёву после высказывания артистки о холопах и рабах в адрес россиян

Исполнительница Азиза встала на защиту своей коллеги Аллы Пугачёвой, выступив против лишения той звания народной артистки.

Азиза возмутилась тем фактом, что слова Пугачёвой "раздули" размером со снежный ком. Призывы лишить именитую артистку государственных наград певица считает неприемлемыми.

Исполнительница по-прежнему считает коллегу "мудрым человеком", напомнив, что Пугачева родилась в СССР. Азиза не верит в то, что Алла Борисовна "против России".

Певица заключила: "Что за такая озлобленность? Зачем обсуждать Пугачеву? Займитесь своими делами! И зачем постоянно напоминать о ее возрасте? Надо иметь уважение к годам"