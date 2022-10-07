Минюст России признал автора «Метро 2033» Глуховского и Oxxxymiron иноагентами
2022-10-07
21:12
Российский писатель Дмитрий Глуховский попал в перечень физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента. В аналогичный список попал Oxxxymiron.
Вечером 7 октября пресс-служба Министерства юстиции России сообщила, что ведомство приняло решение об обновлении списка физлиц-иноагентов, внеся туда российского писателя Дмитрия Глуховский. Ранее Глуховский публично выступил с критикой спецоперации, заявив, что не верит в то, что Украина планировала атаковать Россию.
Дмитрий Глуховский известен по серии своих книг "Метро 2033" в жанре постапокалиптического романа, по которым вышли три компьютерных игры с аналогичным названием, заимев популярность на Западе.
Российский рэп-музыкант Мирон Фёдоров с никнеймом Oxxxymiron также был признан иностранным агентом за то, что выступал против спецоперации и собирал деньги для отправки украинским беженцам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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