Минюст России признал автора «Метро 2033» Глуховского и Oxxxymiron иноагентами

Российский писатель Дмитрий Глуховский попал в перечень физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента. В аналогичный список попал Oxxxymiron.

Вечером 7 октября пресс-служба Министерства юстиции России сообщила, что ведомство приняло решение об обновлении списка физлиц-иноагентов, внеся туда российского писателя Дмитрия Глуховский. Ранее Глуховский публично выступил с критикой спецоперации, заявив, что не верит в то, что Украина планировала атаковать Россию.

Дмитрий Глуховский известен по серии своих книг "Метро 2033" в жанре постапокалиптического романа, по которым вышли три компьютерных игры с аналогичным названием, заимев популярность на Западе.

Российский рэп-музыкант Мирон Фёдоров с никнеймом Oxxxymiron также был признан иностранным агентом за то, что выступал против спецоперации и собирал деньги для отправки украинским беженцам.