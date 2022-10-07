Министерство юстиции признало рэпера Oxxxymiron и писателя Глуховского иноагентами

Российский музыкант с псевдонимом Oxxxymiron был официально внесён в список иноагентов. В тот же список попал Дмитрий Глуховский.

7 октября Министерство юстиции России внесло россиянина Мирона Фёдорова в список лиц, признанных выполняющими функции иностранных агентов. Фёдоров более известен под псевдонимом Oxxxymiron, и после начала спецоперации неоднократно осуждал боевые действия в Украине. Также Oxxxymiron выезжал за границу, где давал антивоенные концерты, доходы с которых передавал украинским беженцам.

Примечательно, что накануне Мирон Фёдоров вернулся в Россию, выпустив ещё две антивоенных песни с более радикальным содержанием, чем делал это ранее. Дмитрий Глуховский, известный по книгам "Митро 2033" также попал в список иноагентов за свою антивоенную позицию.