Минюст России признал иноагентами писателя Глуховского и музыканта Oxxxymiron

Российское Министерство юстиции обнародовало обновлённый перечень физлиц-иноагентов с новыми именами в нём.

В пятницу вечером Минюст Российской Федерации опубликовал обновлённый список лиц, которые признаны выполняющими функцию иностранных агентов. В новом списке оказались российский писатель Дмитрий Глуховский, известный по книгам "Метро 2033" и Мирон "Oxxxymiron" Фёдоров.

Известно, что после того, как Владимир Путин объявил о спецоперации в Украине, Глуховский опубликовал большое эссе, в котором осудил боевые действия в украинском государстве. Мирон Фёдоров также раскритиковал решение Путина, попутно перечисляя заработанные на концертах средства беженцам из Украины.