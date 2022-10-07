Минюст России признал иноагентами писателя Глуховского и музыканта Oxxxymiron
2022-10-07
21:19
Российское Министерство юстиции обнародовало обновлённый перечень физлиц-иноагентов с новыми именами в нём.
В пятницу вечером Минюст Российской Федерации опубликовал обновлённый список лиц, которые признаны выполняющими функцию иностранных агентов. В новом списке оказались российский писатель Дмитрий Глуховский, известный по книгам "Метро 2033" и Мирон "Oxxxymiron" Фёдоров.
Известно, что после того, как Владимир Путин объявил о спецоперации в Украине, Глуховский опубликовал большое эссе, в котором осудил боевые действия в украинском государстве. Мирон Фёдоров также раскритиковал решение Путина, попутно перечисляя заработанные на концертах средства беженцам из Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Минюст России признал иноагентами писателя Глуховского и музыканта Oxxxymiron
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