Oxxxymiron включён в список физлиц-иноагентов

2022-10-07

21:26

Минюст РФ включил рэпера Oxxxymiron и ещё двух человек в реестр физлиц-иноагентов.

В пятницу, 7 октября 2022 года, пресс-служба Министерства юстиции Российской Федерации сообщила о расширении списка физических лиц, которым присвоен статус иностранного агента, в который были добавлены 3 россиянина.

Согласно решению Минюста РФ в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента, попали Федоров Мирон Янович, более известный общественности под псевдонимом Oxxxymiron, а также Сторожева Ирина Владимировна и Попова Алена Владимировна.

Опубликовано: Диана Мудреченко









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