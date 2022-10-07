Oxxxymiron включён в список физлиц-иноагентов
2022-10-07
21:26
Минюст РФ включил рэпера Oxxxymiron и ещё двух человек в реестр физлиц-иноагентов.
В пятницу, 7 октября 2022 года, пресс-служба Министерства юстиции Российской Федерации сообщила о расширении списка физических лиц, которым присвоен статус иностранного агента, в который были добавлены 3 россиянина.
Согласно решению Минюста РФ в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента, попали Федоров Мирон Янович, более известный общественности под псевдонимом Oxxxymiron, а также Сторожева Ирина Владимировна и Попова Алена Владимировна.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Oxxxymiron включён в список физлиц-иноагентов
Медведев заявил, что Зеленскому нужна трепанация черепа
Минюст России признал иноагентами писателя Глуховского и музыканта Oxxxymiron
Байден допустил встречу с Путиным на саммите G20 для переговоров по Украине