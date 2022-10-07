Oxxxymiron включён в список физлиц-иноагентов

Минюст РФ включил рэпера Oxxxymiron и ещё двух человек в реестр физлиц-иноагентов.

В пятницу, 7 октября 2022 года, пресс-служба Министерства юстиции Российской Федерации сообщила о расширении списка физических лиц, которым присвоен статус иностранного агента, в который были добавлены 3 россиянина.

Согласно решению Минюста РФ в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента, попали Федоров Мирон Янович, более известный общественности под псевдонимом Oxxxymiron, а также Сторожева Ирина Владимировна и Попова Алена Владимировна.