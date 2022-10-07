Гражданину из РФ не позволили приехать к девушке в Финляндию, их чувства посчитали "несерьезными"
2022-10-07
22:48
Парень из Санкт-Петербурга не смог въехать в страну, потому что срок отношений с девушкой оказался для этого недостаточным.
Антон Кумейко собирался в гости к своей девушке, чтобы потом взять ее в жены. Она прислала избраннику приглашение и копию паспорта.
Однако пограничная служба Финляндии запретили ему въезд и аннулировали визу.
В качестве причины назвали "несерьезность" их чувств, хотя в исключительных случаях въезд должен быть разрешен "на основании близких парных отношений".
Такая русскоязычная версия пояснений размещена на сайте пограничной службы Финляндии.
Финская версия звучит немного по-другому: в страну допускаются лишь лица, "состоящие в длительных отношениях".
Сеппо Хаккиенен - представитель местной пограничной службы - заявил, что под длительными отношениями следует понимать совместное проживание с партнером не менее двух лет.
Чтобы посетить страну по туристической визе для встречи с родными или близкими, нужны доказательства близких отношений.
Парню, едущему к девушке, можно предъявить, например, договор аренды жилого помещения, которое эти двое снимают вместе.
Опубликовано: Храмова Оксана
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