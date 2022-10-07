Гражданину из РФ не позволили приехать к девушке в Финляндию, их чувства посчитали "несерьезными"

Парень из Санкт-Петербурга не смог въехать в страну, потому что срок отношений с девушкой оказался для этого недостаточным.

Антон Кумейко собирался в гости к своей девушке, чтобы потом взять ее в жены. Она прислала избраннику приглашение и копию паспорта.

Однако пограничная служба Финляндии запретили ему въезд и аннулировали визу.

В качестве причины назвали "несерьезность" их чувств, хотя в исключительных случаях въезд должен быть разрешен "на основании близких парных отношений".

Такая русскоязычная версия пояснений размещена на сайте пограничной службы Финляндии.

Финская версия звучит немного по-другому: в страну допускаются лишь лица, "состоящие в длительных отношениях".

Сеппо Хаккиенен - представитель местной пограничной службы - заявил, что под длительными отношениями следует понимать совместное проживание с партнером не менее двух лет.

Чтобы посетить страну по туристической визе для встречи с родными или близкими, нужны доказательства близких отношений.

Парню, едущему к девушке, можно предъявить, например, договор аренды жилого помещения, которое эти двое снимают вместе.