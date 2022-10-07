Habertürk: в Турции погиб российский турист, упав на скалы с параплана

В Турции на курорте Мугла при падении на скалы с параплана погиб российский турист Максим Кузин.

7 октября турецкий ТВ-канал Habertürk сообщил, что российский турист Максим Кузин, забравшийся на 1200-метровую взлетно-посадочную полосу Бабадаг в районе Олюдениз, трагически погиб при падении на скалы с параплана.

Отмечается, что скончавшийся на месте падения в горах турецкой курортной Мугле гражданин Российской Федерации Кузин прошёл всю необходимую подготовку для совершения полёта на параплане.