The Bell: российские акционеры отказались от инвестиций в «AliExpress Россия»
2022-10-07
23:44
Издание The Bell со ссылкой на собственные источники сообщает, что российские акционеры приостановили инвестиции в «AliExpress Россия».
После 24 февраля от инвестиций в этот проект отказалась китайская Alibaba Group. Тогда же многие российские инвесторы оказались под санкциями.
За последние полгода «AliExpress Россия» сократила более 50% сотрудников и отказалась от новых проектов, включая создание нового российского маркетплейса.
Аналитики считают, что AliExpress проиграет конкурентную борьбу с Wildberries и Ozon из-за отсутствия инфраструктуры и быстрой доставки.
Опубликовано: Светлана Репина
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