The Bell: российские акционеры отказались от инвестиций в «AliExpress Россия»

Издание The Bell со ссылкой на собственные источники сообщает, что российские акционеры приостановили инвестиции в «AliExpress Россия».

После 24 февраля от инвестиций в этот проект отказалась китайская Alibaba Group. Тогда же многие российские инвесторы оказались под санкциями.

За последние полгода «AliExpress Россия» сократила более 50% сотрудников и отказалась от новых проектов, включая создание нового российского маркетплейса.

Аналитики считают, что AliExpress проиграет конкурентную борьбу с Wildberries и Ozon из-за отсутствия инфраструктуры и быстрой доставки.