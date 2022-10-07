The Bell: российские акционеры отказались от инвестиций в «AliExpress Россия»

2022-10-07

23:44

Издание The Bell со ссылкой на собственные источники сообщает, что российские акционеры приостановили инвестиции в «AliExpress Россия».

После 24 февраля от инвестиций в этот проект отказалась китайская Alibaba Group. Тогда же многие российские инвесторы оказались под санкциями.

За последние полгода «AliExpress Россия» сократила более 50% сотрудников и отказалась от новых проектов, включая создание нового российского маркетплейса. 

Аналитики считают, что AliExpress проиграет конкурентную борьбу с Wildberries и Ozon из-за отсутствия инфраструктуры и быстрой доставки.

Опубликовано: Светлана Репина









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