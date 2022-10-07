США отказались вступать в боевые действия на Украине, пока на них не нападут

Ведант Пател, заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США заявил, что его страна не намерена вступать в вооруженный конфликт на Украине, пока не произойдет нападение на сами Соединенных штаты или на их союзников.

Такое заявление Пател сделал в ответ на слова Владимира Зеленского о превентивном ударе. Ведант Пател уточнил, что об отправке американских военных на Украину или атаках на российские войска со стороны США речь не идет.

Украинский президент предложил НАТО нанести превентивные удары, чтобы предотвратить использование Россией ядерного оружия.