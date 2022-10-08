Великобритания выбрала город для проведения «Евровидения-2023» вместо Украины
2022-10-08
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Согласно информации, опубликованной на сайте «Евровидения», в следующем году конкурс пройдет в британском Ливерпуле.
Местом проведения станет M&S Bank Arena, откуда будет организована прямая трансляция. Первый полуфинал запланирован на 9 мая, второй – на 11 мая, финал – на 13 мая.
По условиям конкурса очередное «Евровидение» должна принимать страна-победительница этого года. В 2022 году на конкурсе победила украинская группа Kalush Orchestra.
Но было принято решение перенести мероприятие в Великобританию, занявшую второе место, из соображений безопасности.
Опубликовано: Светлана Репина
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