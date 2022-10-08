Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в подорожании бензина

2022-10-08

00:15

Президент США Джо Байден во время выступления на заводе Volvo Group в Мэриленде заявил, что в Соединенных Штатах растут цены на бензин из-за действий России и Саудовской Аравии.

Байден сказал, что ему удалось несколько снизить цена на бензин, однако сейчас они снова начинают расти. 

По его словам, это происходит из-за решений, принятых Россией и Саудовской Аравией. Он также признал, что в Америке будут дорожать лекарства и энергоносители.

Ранее ОПЕК+, в состав которой входят Саудовская Аравия и Россия, приняли решение сократить добычу нефти. Байден выступал против такой позиции.

Опубликовано: Светлана Репина









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