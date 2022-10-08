МИД России сообщил об активизации ядерных сил Запада
2022-10-08
00:33
Внешнеполитическое ведомство России сообщает о повышении активности ядерных сил западных держав.
Заместитель главы российской делегации на заседании Генеральной ассамблеи ООН Константин Воронцов заявил, что признаки активности ядерных сил западных держав фиксируются регулярно.
"Мы регулярно фиксируем признаки активности ядерных сил держав Запада", — сказал дипломат.
Константин Воронцов подчеркнул, что риторика западных держав безответственна.
"Не так давно США через СМИ фактически угрожали нанесением обезглавливающего удара по Москве. В Вашингтоне считают подобные выпады допустимыми. Мы с этим в корне не согласны", — сказал Воронцов.
Российски дипломат обратил внимание, что такие высказывания звучат из уст военных, а не политиков.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
СК России сообщил о гибели трёх пассажиров машины от взрыва на Крымском мосту
Подразделения Вооруженных сил России в Херсонской и Запорожской областях снабжаются по суше и по морю
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Fox News: Саудовская Аравия отрицает, что сокращает добычу нефти для причинения ущерба США
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира