МИД России сообщил об активизации ядерных сил Запада

Заместитель главы российской делегации на заседании Генеральной ассамблеи ООН Константин Воронцов заявил, что признаки активности ядерных сил западных держав фиксируются регулярно.

Константин Воронцов подчеркнул, что риторика западных держав безответственна.

"Не так давно США через СМИ фактически угрожали нанесением обезглавливающего удара по Москве. В Вашингтоне считают подобные выпады допустимыми. Мы с этим в корне не согласны", — сказал Воронцов.