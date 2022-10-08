Россия заметила признаки активизации ядерных сил Запада

Представитель МИД России Константин Воронцов во время заседания Первого комитета Генассамблеи ООН заявил, что Россия фиксирует признаки повышенной активности ядерных сил Запада.

Он также отметил, что западные страны позволяют себе «безответственную риторику». В качестве примера Воронцов напомнил, что недавно представители США через СМИ обещали России «обезглавливающий удар».

По его словам, такие заявления были сделаны американскими военными. Дипломат подчеркнул, что такие заявления недопустимы.

Ранее президент Украины призвал Запад нанести России «превентивный удар», чтобы страна не использовала ядерное оружие.