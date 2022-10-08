Украинская армия выпустила 6 ракет из американской РСЗО HIMARS по Иловайску
2022-10-08
00:59
Мэр Иловайска Руслан Дудников сообщил о шести прилётах из американской РСЗО HIMARS по городу.
8 октября мэр Иловайска Руслан Дудников, со ссылкой на СЦКК ДНР, сообщил о том, что бойцы Вооружённых сил Украины выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства по городу.
Местные СМИ заявляют, что в результате прилётов со стороны Украины был повреждён объект инфраструктуры Иловайска, в результате чего возник крупный пожар. На месте произошедшего работают экстренные службы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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