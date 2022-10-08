Датский принц Иоаким влюбился в жену своего брата, его детей за это лишили титулов

С 1 января 2023 года четверо детей датского принца Иоакима лишаются титулов принцесс и принцев. Это произошло из-за того, что их отец влюблен в жену своего брата.

53-летний Иоаким явно неравнодушен к супруге его брата кронпринца Фредерика. Vanitatis El Confidencial со ссылкой на собственные источники сообщает, что Иоаким пытался поцеловать женщину в губы, будучи пьяным.

Королева Маргрете публично извинилась перед семьей за то, что лишила внуков титулов. Вместо принцев и принцесс они стали графами и графинями. Однако королева подчеркнула, что приняла решение осознанно.