Датский принц Иоаким влюбился в жену своего брата, его детей за это лишили титулов
2022-10-08
01:07
С 1 января 2023 года четверо детей датского принца Иоакима лишаются титулов принцесс и принцев. Это произошло из-за того, что их отец влюблен в жену своего брата.
53-летний Иоаким явно неравнодушен к супруге его брата кронпринца Фредерика. Vanitatis El Confidencial со ссылкой на собственные источники сообщает, что Иоаким пытался поцеловать женщину в губы, будучи пьяным.
Королева Маргрете публично извинилась перед семьей за то, что лишила внуков титулов. Вместо принцев и принцесс они стали графами и графинями. Однако королева подчеркнула, что приняла решение осознанно.
Опубликовано: Светлана Репина
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