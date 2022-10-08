Reuters: самолёт-разведчик ВМС США летел над местом взрыва «Северных потоков»

2022-10-08

01:15

Самолёт-разведчик ВМС США пролетел над местом взрыва «Северных потоков» в Балтийском море через 2 часа после диверсии.

8 октября информационное агентство Reuters сообщила, что американский морской патрульно-разведывательный самолёт P-8A Poseidon был замечен над местом диверсии на нитках «Северных потоков» в Балтийском море через 2 часа после совершения диверсии.

Отмечается, что представитель ВМС США в Европе и Африке капитан Тамара Лоуренс утверждает, что американский самолёт-разведчик совершил обычный морской разведывательный полет в Балтийском море, не связанный с утечками метана из газопроводов.

Опубликовано: Диана Мудреченко









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