Reuters: самолёт-разведчик ВМС США летел над местом взрыва «Северных потоков»
2022-10-08
01:15
Самолёт-разведчик ВМС США пролетел над местом взрыва «Северных потоков» в Балтийском море через 2 часа после диверсии.
8 октября информационное агентство Reuters сообщила, что американский морской патрульно-разведывательный самолёт P-8A Poseidon был замечен над местом диверсии на нитках «Северных потоков» в Балтийском море через 2 часа после совершения диверсии.
Отмечается, что представитель ВМС США в Европе и Африке капитан Тамара Лоуренс утверждает, что американский самолёт-разведчик совершил обычный морской разведывательный полет в Балтийском море, не связанный с утечками метана из газопроводов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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