Киану Ривз уходит из сериала Мартина Скорсезе и Леонардо ДиКаприо «Дьявол в белом городе»
2022-10-08
01:29
Киану Ривз больше не связан с производство сериала «Дьявол в белом городе» мартина Скорсезе и Леонардо ДиКаприо. Актер должен был играть архитектора Дэниэла Х. Бёрнема.
Архитектор собирается создать идеальную экспозицию на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году. Одновременно доктор Г. Х. Холмс, первый в мире современный серийный убийца, сеет хаос в городе.
Первоначально проект задумывался как художественный фильм, и ДиКаприо собирался сам играть в нем главную роль. Но ему помешало напряженное расписание, а сам фильм был преобразован в сериал.
Опубликовано: Светлана Репина
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