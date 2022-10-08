Киану Ривз уходит из сериала Мартина Скорсезе и Леонардо ДиКаприо «Дьявол в белом городе»

Киану Ривз больше не связан с производство сериала «Дьявол в белом городе» мартина Скорсезе и Леонардо ДиКаприо. Актер должен был играть архитектора Дэниэла Х. Бёрнема.

Архитектор собирается создать идеальную экспозицию на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году. Одновременно доктор Г. Х. Холмс, первый в мире современный серийный убийца, сеет хаос в городе.

Первоначально проект задумывался как художественный фильм, и ДиКаприо собирался сам играть в нем главную роль. Но ему помешало напряженное расписание, а сам фильм был преобразован в сериал.