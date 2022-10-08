Том Брэди обиделся на Жизель Бюндхен из-за предстоящего развода
2022-10-08
02:24
Издания People и Entertainment Tonight сообщают, что футболист Том Брэди чувствует себя обиженным из-за того, что его жена супермодель Жизель Бюндхен является инициатором развода.
Источники изданий говорят, что Брэди еще надеется, что они с Жизель смогут все уладить и помириться. Тем не менее, он нанял дорогого адвоката по разводам. Точно так же ранее поступила его жена.
Инсайдеры отмечают, что Брэди очень переживает. Развод осложняется наличием у обоих больших активов, а также двоих детей, 12-летнего Бена и 9-летней Вивиан. Жизель Бюндхен третий раз за неделю снялась без обручального кольца.
Опубликовано: Светлана Репина
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