Том Брэди обиделся на Жизель Бюндхен из-за предстоящего развода

Издания People и Entertainment Tonight сообщают, что футболист Том Брэди чувствует себя обиженным из-за того, что его жена супермодель Жизель Бюндхен является инициатором развода.

Источники изданий говорят, что Брэди еще надеется, что они с Жизель смогут все уладить и помириться. Тем не менее, он нанял дорогого адвоката по разводам. Точно так же ранее поступила его жена.

Инсайдеры отмечают, что Брэди очень переживает. Развод осложняется наличием у обоих больших активов, а также двоих детей, 12-летнего Бена и 9-летней Вивиан. Жизель Бюндхен третий раз за неделю снялась без обручального кольца.