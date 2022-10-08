Германия собирается попросить США и Норвегию снизить цены на поставки газа
2022-10-08
02:34
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Германия планирует провести переговоры с США, Норвегией и другими поставщиками газа.
Темой будет снижение цен на поставки газа в Евросоюз. По мнению Шольца, сейчас цены на импорт чересчур высоки, поэтому стоит обсудить, как добиться их снижения.
Канцлер Германии также отметил, что норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере заявил о готовности к обсуждению этой темы.
Опубликовано: Светлана Репина
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