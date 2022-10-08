Литва требует немедленных переговоров о вступлении Украины в НАТО
2022-10-08
03:12
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что переговоры о вступлении Украины в НАТО следует начать немедленно.
Шимоните подчеркнула, что ранее Североатлантический альянс отказался принимать Украину, и это было большой ошибкой.
По ее мнению, у НАТО теперь есть моральный долг перед украинской стороной. В связи с этим Альянс должен отреагировать на ситуацию серьезно, а не просто оказывать военную помощь и обучать солдат.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.
Опубликовано: Светлана Репина
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