Литва требует немедленных переговоров о вступлении Украины в НАТО

2022-10-08

03:12

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что переговоры о вступлении Украины в НАТО следует начать немедленно.

Шимоните подчеркнула, что ранее Североатлантический альянс отказался принимать Украину, и это было большой ошибкой. 

По ее мнению, у НАТО теперь есть моральный долг перед украинской стороной. В связи с этим Альянс должен отреагировать на ситуацию серьезно, а не просто оказывать военную помощь и обучать солдат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

Опубликовано: Светлана Репина









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