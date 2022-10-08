Литва требует немедленных переговоров о вступлении Украины в НАТО

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что переговоры о вступлении Украины в НАТО следует начать немедленно.

Шимоните подчеркнула, что ранее Североатлантический альянс отказался принимать Украину, и это было большой ошибкой.

По ее мнению, у НАТО теперь есть моральный долг перед украинской стороной. В связи с этим Альянс должен отреагировать на ситуацию серьезно, а не просто оказывать военную помощь и обучать солдат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.