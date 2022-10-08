США и Китай разрабатывают беспилотники на солнечных батареях для полетов по краю космоса

США и Китай тестируют долговечные беспилотные летательные аппараты на солнечных батареях, которые могут оставаться в воздухе в течение месяцев и летать практически по краю космоса.

Китай уже представил беспилотник Qimingxing, способный летать на высоте до 20 км и оставаться в воздухе в течение ночи. Солнечные панели размещены на крыльях, общая длина которых составляет 50 м.

Солнечные батареи должны быть легкими, чтобы БПЛА мог нести их достаточно для выработки достаточной энергии, но достаточно прочными, чтобы выдерживать суровые условия полета.

Они также должны иметь планер, датчики и компьютеры, которые могут работать в течение длительного времени, не возвращаясь на базу для обслуживания. Но погода может помешать сбору солнечной энергии, и это одна из самых серьезных проблем.