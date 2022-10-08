МВФ выделит 1,3 миллиарда долларов экстренного финансирования для Украины

2022-10-08

06:45

Международный валютный фонд (МВФ) выделит 1,3 млрд долларов экстренного финансирования для Украины через инструмент помощи для преодоления продовольственного кризиса, говорится в пресс-релизе учреждения в пятницу.

Этот новый пакет направлен на поддержку Украины в удовлетворении ее неотложных потребностей с точки зрения платежного баланса, а также должен играть роль катализатора для будущей финансовой поддержки со стороны доноров и кредиторов Украины, пояснили в МВФ.

Ранее сообщалось, что президент Франции Макрон на недавнем саммите ЕС в Праге инициировал создание фонда в 100 млн долларов для обеспечения прямых военных заказов Укарины.
 

Опубликовано: Тарас Медведев









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