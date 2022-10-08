DPA: Миллионам жителей Германии этой зимой грозит отключение света и газа

В Германии снова наблюдается рост отключений электроэнергии и газа из-за неоплаченных счетов, пишет DPA.

В прошлом году количество отключений электроэнергии в Германии увеличилось на 2% и составило примерно 235 000 согласно последнему аудиторскому отчету Федерального сетевого агентства.

Количество отключений потребителей газа выросло на целых 12% до 27 тысяч. Это означает, что около 0,4% всех потребителей электроэнергии и около 0,2% всех потребителей газа в Германии были отключены от электроснабжения.

По данным обоих ведомств, точных данных за текущий год пока нет. Однако рост цен на энергоносители в 2022 году может привести к тому, что большее количество потребителей электроэнергии и газа будет просрочено с оплатой и лишится их притока.

В отчете также показано, что увеличение в 2021 году частично связано с приостановкой поставок из-за просроченных платежей за 2020 год. В том году люди, оказавшиеся в сложном финансовом положении из-за пандемии, имели право на отсрочку платежей за другие коммунальные блага. В то же время большое количество поставщиков электроэнергии и газа в Германии добровольно отказались от отключения своих клиентов. То же самое было в 2021 году.

Отключение электричества и газа в Германии регулируется строгими правилами. В рамках основной поставки поставка может быть прекращена в случае задержки платежа в размере двух ежемесячных платежей на сумму не менее 100 евро.

Если ежемесячный платеж не оговорен, отсрочка платежа должна составлять не менее одной шестой части установленной годовой ставки. Это относится и к газу, где раньше не было нижнего предела.

Если клиент не заплатит поставщику, он сначала получит напоминание об оплате. Подача электроэнергии отключается не ранее, чем через четыре недели после предупреждения. Однако конкретная дата должна быть сообщена клиенту за восемь рабочих дней. Однако отключение электричества и газа недопустимо в ситуации, когда возникает угроза жизни или здоровью людей, просрочивших платежи.

В прошлом году около 4 млн потребителей электроэнергии и около 1 млн потребителей газа в Германии оказались под угрозой отключения.