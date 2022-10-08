В Крыму взорвался Керченский мост
2022-10-08
06:51
По утренним сообщениям из социальных сетей, сейчас горит мост через Керченский пролив.
Утром 8 октября в социальных сетях начала появляться информация о взрыве на Крымском мосту.
Люди публикуют фото пожара и столба дыма над Крымским мостом. Информации об атаке на мост пока не поступало.
По предварительным данным. на железнодорожной части моста могла взорваться цистерна одного из товарных поездов.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
СК России сообщил о гибели трёх пассажиров машины от взрыва на Крымском мосту
Минобороны РФ: ВСУ дважды обстреляли Запорожскую АЭС из систем Град
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Во время диверсии на Крымском мосту погибли три человека
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира