В Крыму взорвался Керченский мост

По утренним сообщениям из социальных сетей, сейчас горит мост через Керченский пролив.

Утром 8 октября в социальных сетях начала появляться информация о взрыве на Крымском мосту.

Люди публикуют фото пожара и столба дыма над Крымским мостом. Информации об атаке на мост пока не поступало.

По предварительным данным. на железнодорожной части моста могла взорваться цистерна одного из товарных поездов.