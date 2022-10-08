В ночь на 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и пожар

В Сети появились фотографии горящего Крымского моста, соединяющего полуостров с материковой Российской Федерацией.

Пожар вспыхнул на нем в субботу утром, 8 октября. Информация предоставлена, в том числе, Telegram-каналом ТРУХА.

По предварительным данным, на одном из участков моста горит цистерна с топливом. Как отмечает агентство РИА Новости со ссылкой на советника главы Крыма, судоходные арки сооружения не повреждены В дорожном управлении "Тамань" агентству сообщили, что движение по мосту приостановлено.

Портал "Украинская правда" утверждает, что загорелась железнодорожная часть моста.

Советник властей Крыма Олег Крючков заявил в Telegram, что "пока рано говорить о причинах и последствиях пожара", и подтвердил, что на месте ведется его тушение.

На фотографиях, циркулирующих в Интернете, также видно, что часть моста — на этот раз автомобильная — рухнула в воду.

Ранее официальные лица Украины не исключали атаки на Крымский мост, называя его "законной военной целью".

Мост был построен после вприсоединения Крыма к Российской Федерации. Четыре года назад его открыл Владимир Путин.

UPD: По информации Национального антитеррористического комитета Российской Федерации, на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, после чего от огня загорелись цистерны с топливом на железнодорожном полотне.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту "происшествия на Крымском мосту".

СК не уточняет, по какой именно статье возбуждено уголовное дело, однако пишет, что "следователи устанавливают лиц, причастных к совершению преступления".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президет России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию, которая выяснит причины частичного разрушения моста.