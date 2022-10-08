В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение из-за наплыва нелегальных мигрантов

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в пятницу, 7 октября объявил чрезвычайное положение в мегаполисе, сообщает CNN.

Это ответ на миграционный кризис, который обойдется городу в миллиард долларов в этом финансовом году.

"Мы сделаем все, что нужно, в Нью-Йорке, но нам нужна помощь, чтобы справиться с этим кризисом", — сказал Адамс, обращаясь за помощью к штату и федеральному правительству.

Он добавил, что "в Нью-Йорк приезжает больше людей, чем город может принять сразу, в том числе семьи с младенцами и маленькими детьми".

По словам мэра, когда просителям убежища из автобусов будет предоставлено убежище, количество людей в системе убежища нашего города превысит самый высокий показатель за всю историю.

Эрик Адамс упомянул об отправке мигрантов в Нью-Йорк, в основном губернатором Техаса Грегом Эбботтом. Как он добавил с апреля не менее 17 тысяч. Просителей убежища переводили в Нью-Йорк из других частей страны, и многие люди не знали, куда они направляются.

Адамс также отметил, что с сентября в город прибывает в среднем пять-шесть автобусов с мигрантами в день. В четверг их было не менее девяти.

Чрезвычайное положение распространяется, в частности, на исполнительное постановление, обязывающее городские органы координировать усилия по реагированию на гуманитарный кризис и создавать центры кризисного реагирования и оказания помощи.

"Большинство иммигрантов - взрослые люди, которые не могут легально работать в этой стране. Многие из них - семьи со школьниками. Некоторые люди отчаянно нуждаются в серьезной медицинской помощи. Мы сделаем то, что должны сделать в Нью-Йорке, но нам нужна помощь, чтобы справиться с этим кризисом", — пояснил мэр.