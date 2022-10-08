«Прошел боевую подготовку»: появилась информация о мобилизации второго сына Орбакайте Дени Байсарова

Чеченский внук Примадонны исчез из соцсетей и перестал выходить на связь. Поклонники не исключают, что молодому человеку вручили повестку.

24-летний внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров не так давно вернулся в Россию после окончания престижного вуза в Англии. Молодой человек в Москве не без помощи отца-бизнесмена занялся организацией вечеринок, сообщает СтарХит.

А ранее Дени прошел в Чечне серьезную военную подготовку. В 2014-м году еще подростком Байсаров поступил в кадетский корпус, расположенный в родовом селе Рамзана Кадырова Центорое.

«Надеюсь справиться. Я приехал, чтобы набраться храбрости, выносливости, попробовать свои силы в роли защитника Отечества. Благодаря дяде Рамзану все это получилось», — отмечал тогда младший внук Примадонны.

Для сына Руслана Байсарова разработали спецпрограмму, позволившую догнать сверстников. Дени во время обучения предстояло овладеть стрелковым оружием. Дени признавался, что родители его решение одобрили, но советовали проявлять осторожность.

То есть, чеченский внук Аллы Пугачевой подпадает под критерии частичной мобилизации. Поклонники связали мобилизацию с таинственным исчезновеним Дени из публичного пространства.

«Прошел боевую подготовку в Чечне», — напоминают друг другу интернет-пользователи, взволнованные тем, что Байсаров-младший давно не выходит в микроблог.

Они решили, что младший внук Примадонны, в отличие от своего эмигрировавшего в США старшего брата Никиты, готовится защищать рубежи Родины. Правда, со стороны молодого человека или его родственников никакой информации по этому поводу не поступало.