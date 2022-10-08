Киану Ривз отказался играть серийного убийцу в сериале «Дьявол в белом городе»

Всего два месяца назад потоковый сервис Hulu объявил, что звезда «Матрицы» Киану Ривз сыграет главную роль в запланированном сериале хоррор-бестселлера «Дьявол в белом городе».

Но сейчас актер («Джон Уик») вышел из проекта, сообщает «Hollywood Reporter». Это была бы его первая крупная роль в сериале. Причина изначально не была известна.

Сериал основан на научно-популярной книге Эрика Ларсона «Дьявол в белом городе», вышедшей в Германии в 2004 году под названием «Der Teufel von Chicago». Пока в Чикаго идет подготовка к Всемирной выставке 1893 года, в которой участвует звездный архитектор Дэниел Х. Бернэм, психопат становится серийным убийцей. Медик Х. Х. Холмс заманивает десятки женщин в пыточную, замаскированную под гостиницу.

Леонардо ДиКаприо уже получил права на экранизацию бестселлера в 2010 году. В 2015 году актер-режиссер Мартин Скорсезе впервые объявил о планах снять художественный фильм с участием ДиКаприо в роли убийцы. Они по-прежнему участвуют в качестве продюсеров телевизионного формата.