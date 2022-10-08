Таблетка для герани: эксперты рассказали, какое средство из аптеки обеспечит цветку пышное цветение

Это витамины группы В. В раствор их можно вносить по одному, но можно и объединить, результат не заставит себя ждать.

Один из самых популярных домашних цветков, как правило, радует красотой и пышным цветением хозяев, которые заботятся о нем.

Растение любит плодородную почву. Но есть еще одно средство, которое гарантирует здоровье и активное развитие герани.

Найти его можно в аптеке. Это - витамины группы В: тиамин (В1), пиридоксин (В6) и кобаламин (В12).

Для приготовления раствора нужно в 2 л воды растворить 1 ампулу витамина, и пролить им землю в горшке с цветком. Можно чередовать витамины, но можно сделать раствор и на основе комплекса трех витаминов В.

Вносить такие удобрения примерно раз в два-три месяца. Перед такой подкормкой грунт в горшке нужно пролить обычной водой.