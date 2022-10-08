НАК сообщил о разрушении Крымского моста из-за подрыва автомобиля
2022-10-08
08:14
Утром 8 октября стало известно о частичном обрушении участка Крымского моста в Керченском проливе.
Утром 8 октября советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что на Крымском мосту произошёл пожар в результате взрыва цистерны с горючим на участке железнодорожного полотна. По словам Крючкова, причины происшествия устанавливаются, однако судоходная арка повреждений не получила.
Тем не менее, в сети появляется новые фотографии, которые свидетельствуют об обрушении Крымского моста. Также в новостных каналах пишут, что движение через мост полностью перекрыто.
Позднее в Национальном антитеррористическом комитете России уточнили, что причиной обвала Крымского моста является взрыв грузовой машины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
СК России сообщил о гибели трёх пассажиров машины от взрыва на Крымском мосту
Шойгу: генерал Суровикин назначен командующим войсками в зоне СВО
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Bloomberg: новые санкции против России станут потрясением для мировой индустрии
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира