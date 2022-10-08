НАК сообщил о разрушении Крымского моста из-за подрыва автомобиля

2022-10-08

08:14

Утром 8 октября стало известно о частичном обрушении участка Крымского моста в Керченском проливе.

Утром 8 октября советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что на Крымском мосту произошёл пожар в результате взрыва цистерны с горючим на участке железнодорожного полотна. По словам Крючкова, причины происшествия устанавливаются, однако судоходная арка повреждений не получила.

Тем не менее, в сети появляется новые фотографии, которые свидетельствуют об обрушении Крымского моста. Также в новостных каналах пишут, что движение через мост полностью перекрыто.

Позднее в Национальном антитеррористическом комитете России уточнили, что причиной обвала Крымского моста является взрыв грузовой машины.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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