На Крымском мосту вспыхнул пожар, часть автомобильного полотна обрушилась в воду
2022-10-08
08:16
На построенном Россией мосту, ведущем в Крым, вспыхнул пожар, сообщает в субботу, 8 октября РИА Новости.
Возгорание произошло на железнодорожной части переезда. Движение на мосту было остановлено.
Российские СМИ утверждают, что на мосту загорелась железнодорожная цистерна. По предварительной, неподтвержденной информации, это железнодорожная цистерна с горючим.
Эту информацию подтвердила также пресс-служба "Крымской железной дороги", отметив, что "пожар на Керченском мосту начался с возгорания топливной цистерны в хвосте грузового поезда".
"В 06:05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
Ранее такую же версию произошедшего на мосту высказал советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков.
Жители Керчи публикуют в соцсетях видеоролики, на которых запечатлен мост, охваченный огнем и огромным столбом черного дыма.
Кроме того, в сети появились фотографии, на которых видно, что в воду обрушилась часть автополотна.
Крымский мост, построенный в 2018 году через акваторию Керченского пролива, соединяет Крымский полуостров с Краснодарским краем России.
Опубликовано: Николай Скира
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