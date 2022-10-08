На автозаправке в Ирландии произошел мощный взрыв, разрушивший несколько зданий, есть погибшие
2022-10-08
08:28
По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва на заправочной станции в городе Крислау на севере Ирландии, сообщает ВВС со ссылкой на местную полицию.
Остаток пострадавших может даже увеличиться, так как поисково-спасательная операция еще продолжается.
Взрыв уничтожил не только заправочную станцию, но и жилой дом рядом с ней, на первом этаже которого располагались продуктовый магазин, почта и парикмахерская, серьезно повредил соседний жилой дом. На кадрах с места происшествия видны придавленные обломками автомобили и разрушенные здания.
До сих пор неизвестно, сколько человек пострадало. Ранее университетская больница Леттеркенни, в которую были переведены пострадавшие, сообщила о большом количестве людей, нуждающихся в немедленной помощи, и призвала людей не обращаться в отделение неотложной помощи без крайней необходимости.
В свою очередь, депутат Пирс Доэрти, в избирательном округе которого находится Крислау, заявил, что под обломками обрушившегося здания находились люди. На месте работают спасательные отряды с собаками, обученными поиску людей, погребенных под завалами.
Пока нет предположений, что могло послужить причиной взрыва, который произошел после 15:00 по местному времени.
Опубликовано: Николай Скира
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