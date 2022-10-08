Байден убежал по лужайке от журналистов после вопроса о Путине

Джо Байден сбежал от представителей прессы после получения вопроса о российском президенте.

8 октября ряд американских СМИ сообщил о том, что ожидавшие Джо Байдена журналисты смогли перехватить президента США, задав ему вопрос о том, будет ли он вести переговоры с Владимиром Путиным, если такая возможность у него появится. В ответ Байден развернулся и убежал от репортёров по лужайке в сторону американских военных.

Подбегая к представителям вооружённых сил Соединённых Штатов, Джо Байден по непонятным причинам отдал одному из них воинское приветствие и скрылся в самолёте, с трапа которого он однажды упал.