На Крымском мосту загорелась цистерна с топливом, парализовав движение

На Крымском мосту загорелась цистерна с топливом, этому предшествовал взрыв, сообщают источники в Крыму.

Пожар парализовал движение по автомобильной ветке Крымского моста, сообщают свидетели в соцсетях.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем ТК посоветовал не делать спешных выводов о причинах случившегося. Он подтвердил ЧП на мосту и отметил, что «судоходные арки не повреждены».

Крючков отметил, что на мосту сейчас работают все экстренные службы, а водителей разворачивают к местам ожидания.