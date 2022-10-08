На Крымском мосту загорелась цистерна с топливом, парализовав движение

2022-10-08

08:49

На Крымском мосту загорелась цистерна с топливом, этому предшествовал взрыв, сообщают источники в Крыму.

Пожар парализовал движение по автомобильной ветке Крымского моста, сообщают свидетели в соцсетях.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем ТК посоветовал не делать спешных выводов о причинах случившегося. Он подтвердил ЧП на мосту и отметил, что «судоходные арки не повреждены». 

Крючков отметил, что на мосту сейчас работают все экстренные службы, а водителей разворачивают к местам ожидания.

Опубликовано: Тарас Медведев









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