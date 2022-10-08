Крючков: взрыв цистерны с топливом спровоцировал пожар на Крымском мосту

2022-10-08

08:51

Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал о взрыве автоцистерны на Крымском мосту, что стало причиной пожара.

Утром субботы представитель крымского правительства Олег Крючков опубликовал экстренное сообщение в своём Telegram-канале, заявив, что на Крымском мосту в Керченском проливе взорвалась автомобильная цистерна с горючим, после чего на железнодорожном полотне моста начался сильный пожар.

По словам Крючкова, сейчас власти региона заняты тем, чтобы снабдить заблокированных на мосту водителей биотуалетами, топливом и прочими припасами.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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