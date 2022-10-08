НАК: подрыв машины на Крымском мосту обрушил два пролёта сооружения
2022-10-08
08:55
Национальный антитеррористический комитет утверждает, что на Крымском мосту была взорвана машина.
8 октября издание РБК со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что на участке Крымского моста произошёл подрыв грузовой машины, который спровоцировал возгорание семи бензовозов с топливом, горение которых стало причиной сильного взрыва на участке полотна.
По данным Национального антитеррористического комитета, в результате взрыва два пролёта Крымского моста обрушились, однако судоходная арка не пострадала.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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