НАК: подрыв машины на Крымском мосту обрушил два пролёта сооружения

Национальный антитеррористический комитет утверждает, что на Крымском мосту была взорвана машина.

8 октября издание РБК со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что на участке Крымского моста произошёл подрыв грузовой машины, который спровоцировал возгорание семи бензовозов с топливом, горение которых стало причиной сильного взрыва на участке полотна.

По данным Национального антитеррористического комитета, в результате взрыва два пролёта Крымского моста обрушились, однако судоходная арка не пострадала.