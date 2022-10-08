НАК: подрыв машины на Крымском мосту обрушил два пролёта сооружения

2022-10-08

08:55

Национальный антитеррористический комитет утверждает, что на Крымском мосту была взорвана машина.

8 октября издание РБК со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что на участке Крымского моста произошёл подрыв грузовой машины, который спровоцировал возгорание семи бензовозов с топливом, горение которых стало причиной сильного взрыва на участке полотна.

По данным Национального антитеррористического комитета, в результате взрыва два пролёта Крымского моста обрушились, однако судоходная арка не пострадала.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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