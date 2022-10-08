На Крымском мосту загорелась цистерна с топливом
2022-10-08
08:56
Сегодня утром на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом.
По словам очевидцев сегодня утром 8 октября в районе 6 часов на Крымском мосту загорелся один из вагонов товарного поезда, направлявшегося из Тамани в Керчь. Сейчас на месте инцидента наблюдается густой дым, сообщают СМИ.
Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале это подтвердил, автомобильное движение на Крымском мосту приостановлено, судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара написал Крючков.
Опубликовано: Елена Калиновская
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