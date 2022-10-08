Хренин заявил о готовности Беларуси выставить полмиллиона солдат в случае необходимости
2022-10-08
08:58
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин доложил о готовности мобилизовать около 500 тысяч военных в республике, если того потребует ситуация.
Министр отметил, что в Беларуси на регулярной основе проводится плановая работа с военнослужащими запаса.
За последние двадцать лет на мобилизационных сборах свое военное мастерство смогли повысить около 130 тысяч резервистов.
По словам Хренина, республика «при необходимости может выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных и речь идет о подготовленном резерве», и это при том, что «60% белорусской армии — контрактники» и в стране «нет необходимости создавать контрактную армию».
Опубликовано: Тарас Медведев
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