Соцсети утверждают, что из-за взрыва Крымский мост частично обрушился

В это субботнее утро в соцсетях гуляло видео, на котором Крымский мост, пересекающий Керченский пролив, в огне и частично обрушился.

Российское госагентство РИА сообщает, что загорелась цистерна с горючим, а украинские СМИ сообщают, что произошел взрыв.

Соцсети публикуют при этом противоречивые ролики с элементами разрушения моста.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем ТК посоветовал не делать спешных выводов о причинах случившегося.