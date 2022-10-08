Соцсети утверждают, что из-за взрыва Крымский мост частично обрушился
2022-10-08
09:04
В это субботнее утро в соцсетях гуляло видео, на котором Крымский мост, пересекающий Керченский пролив, в огне и частично обрушился.
Российское госагентство РИА сообщает, что загорелась цистерна с горючим, а украинские СМИ сообщают, что произошел взрыв.
Соцсети публикуют при этом противоречивые ролики с элементами разрушения моста.
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем ТК посоветовал не делать спешных выводов о причинах случившегося.
Опубликовано: Тарас Медведев
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