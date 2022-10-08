Соцсети утверждают, что из-за взрыва Крымский мост частично обрушился

2022-10-08

09:04

В это субботнее утро в соцсетях гуляло видео, на котором Крымский мост, пересекающий Керченский пролив, в огне и частично обрушился.

Российское госагентство РИА сообщает, что загорелась цистерна с горючим, а украинские СМИ сообщают, что произошел взрыв.

Соцсети публикуют при этом противоречивые ролики с элементами разрушения моста.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем ТК посоветовал не делать спешных выводов о причинах случившегося.

Опубликовано: Тарас Медведев









{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:



 

 