Ушел из жизни звезда «Свадьбы в Малиновке» и «Бабьего бунта» актер Иван Ромашко

Народному артисту РСФСР, кавалеру Ордена Почета России было 92 года, он сыграл более ста ролей.

Актер Иван Ромашко умер на 93-м году жизни, сообщает МК со ссылкой на сайт Новосибирского музтеатра.

Как уточняет издание, за свою творческую карьеру народный артист РСФСР сыграл более 100 ролей.

В сообщении говорится, что Иван Ромашко блистал практически во всех классических опереттах или музкомедиях советского периода.

Одна из его самых ярких ролей - Василия Теркина в одноименной комедии. Ромашко также сыграл в "Бабьем бунте", "Свадьбе в Малиновке", "Дне чудесных обманов" и других постановках.

Талант звезды отмечен Орденом Почета, он также стал лауреатом российской Национальной театральной премии "Золотая Маска" в 2009 году.