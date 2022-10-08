Ушел из жизни звезда «Свадьбы в Малиновке» и «Бабьего бунта» актер Иван Ромашко
2022-10-08
09:07
Народному артисту РСФСР, кавалеру Ордена Почета России было 92 года, он сыграл более ста ролей.
Актер Иван Ромашко умер на 93-м году жизни, сообщает МК со ссылкой на сайт Новосибирского музтеатра.
Как уточняет издание, за свою творческую карьеру народный артист РСФСР сыграл более 100 ролей.
В сообщении говорится, что Иван Ромашко блистал практически во всех классических опереттах или музкомедиях советского периода.
Одна из его самых ярких ролей - Василия Теркина в одноименной комедии. Ромашко также сыграл в "Бабьем бунте", "Свадьбе в Малиновке", "Дне чудесных обманов" и других постановках.
Талант звезды отмечен Орденом Почета, он также стал лауреатом российской Национальной театральной премии "Золотая Маска" в 2009 году.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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