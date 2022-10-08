Антитеррористический комитет утверждает, что на Крымском мосту произошел подрыв грузовика

НАК: на Крымском мосту частично обрушились два автомобильных пролета из-за подрыва грузовика.

8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузовика, который спровоцировал возгорание семи бензовозов с топливом, горение которых стало причиной сильного взрыва на участке полотна.

По сообщениям НАК произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не пострадала. Повреждения моста будут восстановлены оперативно, они не носят тяжелого характера, рассказал журналистам РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.