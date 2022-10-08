Запорожская АЭС отключена от единой энергосистемы Украины

2022-10-08

09:32

В результате обстрела со стороны ВСУ перебита последняя линия электропередач, соединяющая ЗАЭС с Украиной.

Украинская армия, в результате очередного обстрела Энергодара, перебила последнюю линию электропередач, соединяющий Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Виктор Рогов.

"В результате обстрела со стороны украинских войск перебита последняя высоковольтная линия Днепровская, мощностью 750кВ, соединяющая станцию с энергосистемой Украины", — сказал Рогов.

Виктор Рогов подчеркнул, что Украина сознательно повредила линию электропередач, чтобы предотвратить запуск энергоблоков атомной станции.

Опубликовано: Максим Алексеев









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