Запорожская АЭС отключена от единой энергосистемы Украины
2022-10-08
09:32
В результате обстрела со стороны ВСУ перебита последняя линия электропередач, соединяющая ЗАЭС с Украиной.
Украинская армия, в результате очередного обстрела Энергодара, перебила последнюю линию электропередач, соединяющий Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Виктор Рогов.
"В результате обстрела со стороны украинских войск перебита последняя высоковольтная линия Днепровская, мощностью 750кВ, соединяющая станцию с энергосистемой Украины", — сказал Рогов.
Виктор Рогов подчеркнул, что Украина сознательно повредила линию электропередач, чтобы предотвратить запуск энергоблоков атомной станции.
Опубликовано: Максим Алексеев
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