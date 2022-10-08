В Германии серебряные монеты обложили дополнительным, двузначным налогом

Федеральное министерство финансов ФРГ разъяснило, что монеты, которые не являются предметами коллекционирования нумизматической ценности и ввозятся в ЕС из-за границы, должны облагаться налогом с продаж по ставке 19%, а не 7%, как это было до сих пор.

С точки зрения министерства, правило упрощения, применимое только к коллекционным предметам высокой ценности, в прошлом часто применялось неправильно. Представитель министерства сообщил Немецкому агентству печати, что в письме упоминается текущая правовая ситуация и изменены некоторые формулировки, чтобы их можно было правильно применять в будущем.

«Торговля серебряными монетами составляет до 20 процентов продаж некоторых компаний», — пояснил управляющий директор отраслевой ассоциации, базирующейся в Пфорцхайме .

Торговцы драгоценными металлами используют так называемое дифференцированное налогообложение серебряных монет с 2014 года. «Исключение должно применяться только к коллекционным монетам, стоимость которых более чем на 250 процентов превышает цену материала», — пояснил Тецлафф.

Несколько дней назад ассоциация по торговле драгоценными металлами направила в министерство список вопросов, «чтобы как можно быстрее получить юридическую ясность для отрасли, удивленной письмом». В настоящий момент некоторые дилеры продавали серебряные монеты с 19-процентной налоговой ставкой, тогда как другие по-прежнему продавали их с 7-процентной ставкой — последние теперь испытывали наплыв. Другие полностью приостановили продажу.

В связи с растущей инфляцией Тетцлафф сказал: «Это очень плохие новости для инвесторов, которые всегда инвестировали в серебряные монеты, в частности, или хотят подарить их. Для ритейлеров это означает юридическую неопределенность в текущих транзакциях и бюрократическую нагрузку при преобразовании их процессов». Ставка 19 процентов применялась к серебряным слиткам. По словам Тецлаффа, их легче подделать, чем монеты.