Немецкий политик предсказал Германии еще более суровую зиму 2023/2024

Бывший комиссар ЕС по энергетике Гюнтер Эттингер раскритиковал правительство ФРГ за его действия в условиях энергетического кризиса, пишет «Mannheimer Morgen» в субботу, 8 октября.

«Много времени теряется из-за того, что министерства экономики, окружающей среды и финансов плохо сотрудничают. Сначала налог на газ, теперь снижение цен на газ, так управлять нельзя», — рссказал политик

«Не этой зимой, но зима 2023/2024 года будет хуже», отметил Эттингер и посоветовал правительству: «Немедленно заняться фрекингом, немедленно организовать новые топливные стержни».

Политик предсказал, что к весне резервуары для хранения газа опустеют и «тогда нам будет очень трудно даже наполовину подготовить запасы на следующую зиму». Альтернатива – покупать газ дорого на мировом рынке.

Эттингер ясно дал понять, что газ для гидроразрыва пласта из Германии будет недоступен в течение трех-пяти лет. «Это приводит нас к фундаментальному вопросу: как долго мы хотим полагаться на газ? Я претендую на гораздо большее время, чем считалось ранее. Нам все еще будет нужен газ в 2040 году». Когда дело доходит до внутреннего отказа от гидроразрыва пласта, Германия «не заслуживает доверия, а лицемерит», - подчеркнул он.

ЕС с обеспокоенностью наблюдает за тем, как Германия в течение многих лет ведет себя в одиночку в энергетической политике, сказал Эттингер, сославшись в качестве примеров на поэтапный отказ от атомной энергетики, задержку расширения линий электропередач с севера на юг и поэтапный отказ от угля. «У немцев всегда большие планы, но их реализация не работает», - констатировал политик.