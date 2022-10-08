Высотка Trump Tower в США опубликовала поздравление Путину с днём рождения

В соцсетях распространяется новость о том, что на высотке Trump Tower Владимира Путина поздравили с днём рождения.

8 октября в американском сегменте интернета появилась новость о том, что днём ранее принадлежащие экс-президенту США Дональду Трампу высотки Trump Tower в Майями были подсвечены сообщением, в котором Владимиру Путину адресовалось поздравление с днём рождения.

На Trump Tower была надпись, в которой заявлялось об отсутствии моральной и демократической свободы у современного коллективного Запада и поздравления Путину.