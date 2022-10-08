Высотка Trump Tower в США опубликовала поздравление Путину с днём рождения
2022-10-08
09:46
В соцсетях распространяется новость о том, что на высотке Trump Tower Владимира Путина поздравили с днём рождения.
8 октября в американском сегменте интернета появилась новость о том, что днём ранее принадлежащие экс-президенту США Дональду Трампу высотки Trump Tower в Майями были подсвечены сообщением, в котором Владимиру Путину адресовалось поздравление с днём рождения.
На Trump Tower была надпись, в которой заявлялось об отсутствии моральной и демократической свободы у современного коллективного Запада и поздравления Путину.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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